Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні.
“Сьогодні ми офіційно оголосили про старт нашої нової ініціативи – гуманітарної. Grain from Ukraine. І маємо домовленості вже з багатьма партнерами про спільну роботу “Зерно з України”, — сказав президент.
За його словами саміт із продовольчої безпеки підтримали понад 20 держав: Євросоюз, США, Франція, Британія, Німеччина, Японія, Катар, Канада, Норвегія, Нідерланди, Фінляндія, Бельгія, Литва, Чехія, Італія, Австрія, Іспанія, Швеція, Словенія, Швейцарія та інші.
Загальна сума, яку ми акумулювали для Grain from Ukraine — вже близько 150 млн доларів: “Усі ми разом не просто відправляємо українську агропродукцію тим країнам, які найбільше страждають від продовольчої кризи. Ми підтверджуємо, що ніколи більше голод не має використовуватися як зброя”, — додав Зеленський.
За його словами, якби не українське продовольство та спільне з партнерами лідерство, то соціальну стабільність у таких регіонах, як північ Африки або Близький Схід, не вдалося б втримати.
- 16 листопада, у межах ініціативи Grain from Ukraine “зерновим коридором” вирушило судно NORD VIND із 27 тисячами тонн української пшениці для Ефіопії.
- Світові лідери G20 підтримали зусилля стосовно збереження Чорноморської зернової ініціативи. Вони виступають за це, щоб пом’якшити продовольчу безпеку, але зіткнулися з критикою через відсутність подальших дій для боротьби з голодом у світі.