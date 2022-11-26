Президент України Володимир Зеленський оголосив про початок нової гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine, яка покликана забезпечити доставлення українського зерна до країн Африки.

Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні.

“Сьогодні ми офіційно оголосили про старт нашої нової ініціативи – гуманітарної. Grain from Ukraine. І маємо домовленості вже з багатьма партнерами про спільну роботу “Зерно з України”, — сказав президент.

За його словами саміт із продовольчої безпеки підтримали понад 20 держав: Євросоюз, США, Франція, Британія, Німеччина, Японія, Катар, Канада, Норвегія, Нідерланди, Фінляндія, Бельгія, Литва, Чехія, Італія, Австрія, Іспанія, Швеція, Словенія, Швейцарія та інші.

Загальна сума, яку ми акумулювали для Grain from Ukraine — вже близько 150 млн доларів: “Усі ми разом не просто відправляємо українську агропродукцію тим країнам, які найбільше страждають від продовольчої кризи. Ми підтверджуємо, що ніколи більше голод не має використовуватися як зброя”, — додав Зеленський.

За його словами, якби не українське продовольство та спільне з партнерами лідерство, то соціальну стабільність у таких регіонах, як північ Африки або Близький Схід, не вдалося б втримати.