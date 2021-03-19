Про це свідчить указ, опублікований на сайті Офісу президента.

Зеленський постановив “увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Федорова Михайла Альбертовича – віцепрем’єр-міністра України – міністра цифрової трансформації України”.

Указ набирає чинності з дня його опублікування, тобто сьогодні, 19 березня.

Як відомо, Михайло Федоров — український IT-підприємець та державний діяч. У 2014 році він закінчив Запорізький національний університет (соціологія та управління). Того ж року він балотувався до Верховної Ради від лібертаріанської партії “5.10”.

У 2015 році Федоров заснував компанію SMMSTUDIO, що спеціалізувалася на рекламних кампаніях у соціальних мережах.

За 4 роки він приєднався до команди кандидата в президенти Володимира Зеленського, очоливши digital-напрям його кампанії. Потім він знову балотувався до парламенту (цього разу — від “Слуги народу”, №6 у списку). Згодом — став радником президента з цифрового напрямку.

Пізніше Федорів став наймолодшим міністром в історії України, коли його призначили на посаду віцепрем’єра — міністра цифрової трансформації.

Федоров є ініціатором електронного сервісу державних послуг “Дія”, підтримує та просуває ідею побудови “цифрової держави”.