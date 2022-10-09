Про це повідомив Зеленський у Facebook.

Авіація РФ випустила по Запоріжжю 12 ракет. Атака сталася близько третьої години ночі.

Внаслідок обстрілу пошкоджено близько 20 будинків приватного сектору та близько 50 багатоповерхівок. Ще пошкоджено чотири освітні заклади.

“Світ має бачити правду. Ракетний удар по мирному населенню Запоріжжя. Зруйновані житлові та приватні будинки, у яких люди вночі просто спали, просто жили, ні на кого не нападали. …Україна ніколи не хотіла цієї війни. Україна не робила нічого, щоб її спровокувати. Ми маємо справу з державою, яка не хоче миру. З державою-терористом”, – написав Зеленський.

Внаслідок масованого ракетного обстрілу загинули 17 людей.