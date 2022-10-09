Про це повідомив Зеленський у Facebook.
Авіація РФ випустила по Запоріжжю 12 ракет. Атака сталася близько третьої години ночі.
Внаслідок обстрілу пошкоджено близько 20 будинків приватного сектору та близько 50 багатоповерхівок. Ще пошкоджено чотири освітні заклади.
“Світ має бачити правду. Ракетний удар по мирному населенню Запоріжжя. Зруйновані житлові та приватні будинки, у яких люди вночі просто спали, просто жили, ні на кого не нападали. …Україна ніколи не хотіла цієї війни. Україна не робила нічого, щоб її спровокувати. Ми маємо справу з державою, яка не хоче миру. З державою-терористом”, – написав Зеленський.
Внаслідок масованого ракетного обстрілу загинули 17 людей.
- Росія скоїла черговий акт нападу на мирне населення – під час ракетної атаки, коли місто атакували десятки ракет, одна з них поцілила у багатоквартирний будинок.
- Ввечері 8 жовтня російські військові знову здійснили удар по Запоріжжю. Внаслідок ворожої атаки постраждала інфраструктура міста.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що окупаційні війська РФ обов’язково відповідатимуть за ракетні удари по Запоріжжю у ніч на 9 жовтня. Внаслідок атак попередньо відомо про понад десять загиблих.