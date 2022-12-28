Бахмут вже багато тижнів залишається однією з найгарячіших точок бойових дій. Президент Володимир Зеленський наголосив, що у місті немає місця, не побитого кров'ю.

Про це повідомив президент у Telegram.

Він нагадав, що у 2021 році у Бахмуті (Донецька область) жили 70 тисяч людей, а зараз лишилися одиниці цивільних.

“Там немає місця, яке не було б полито кровʼю. Там не буває години, коли не звучав би страшний гуркіт артилерії. Але Бахмут стоїть. Наші сили оборони стоять. Український Донбас стоїть”, — зазначив глава держави.

Через постійні обстріли у місті немає газо-, водо- та електропостачання. Комунікації не відновлюють через атаки.

На фотографіях видно, що місто зруйновано вщент.

На сьогодні на Донбасі ситуація є дуже складною. Президент Володимир Зеленський звітував, що таке спостерігається в районі Бахмуту, Кремінної та інших напрямків на сході України.