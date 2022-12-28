Про це повідомив президент у Telegram.
Він нагадав, що у 2021 році у Бахмуті (Донецька область) жили 70 тисяч людей, а зараз лишилися одиниці цивільних.
“Там немає місця, яке не було б полито кровʼю. Там не буває години, коли не звучав би страшний гуркіт артилерії. Але Бахмут стоїть. Наші сили оборони стоять. Український Донбас стоїть”, — зазначив глава держави.
Через постійні обстріли у місті немає газо-, водо- та електропостачання. Комунікації не відновлюють через атаки.
На фотографіях видно, що місто зруйновано вщент.
На сьогодні на Донбасі ситуація є дуже складною. Президент Володимир Зеленський звітував, що таке спостерігається в районі Бахмуту, Кремінної та інших напрямків на сході України.
- 27-28 грудня начальник ГУР МО України Кирило Буданов приїхав до Бахмуту. Він відвідав передові позиції українських Сил оборони.
- 20 грудня президент України Володимир Зеленський приїхав до найгарячішої точки фронту — Бахмута. На 300-й день повномасштабного вторгнення Росії до України глава держави побував на передових позиціях.