Президент України Володимир Зеленський опублікував відео влучання російської ракети по Дніпру, де 17 листопада постраждало 14 осіб.

Про це повідомив Президент України та голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

“Ось іще одне підтвердження з Дніпра, як терористи хочуть миру. Ранок. Мирне місто і бажання людей жити звичним життям. Їхати на роботу, у справах. Ракетний удар! Держава-терорист насправді хоче принести українцям лише якомога більше болю і страждань”, — написав Зеленський.

Станом на 11 годину, за даними Резніченка, кількість поранених зросла до 14 через російську атаку на Дніпро. Серед них 15-річна дівчинка. Усі постраждалі зараз перебувають у лікарнях міста.

ДОВІДКА: Від ранку 17 листопада в усіх областях – окрім тимчасово окупованого Криму – лунає повітряна тривога. Окупанти знову завдають ракетного удару по Україні. Зокрема зафіксовано влучання у Дніпрі.

Раніше у низці районів Дніпра, за інформацією ЗМІ, зникло електропостачання. Також місцеві повідомляли про перебої з мобільним зв’язком та інтернетом.

Згодом прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що російські військові здійснювали удари по газовидобувних об’єктах України та Південному машинобудівному заводу в Дніпрі.