Президент України узгодив позиції з секретарем Держдепу США Ентоні Блінкеном перед дзвінком президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена до президента Російської Федерації Володимира Путіна.

Про це президент України повідомив у Twitter.

Він заявив, що узгодив позиції з Ентоні Блінкеном перед телефонною розмовою Джо Байдена з Путіним.

Зеленський повідомив, що вони погодилися продовжувати спільні та узгоджені дії та висловив вдячність США, стратегічним партнерам і союзникам за постійну підтримку суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.

Президент наголосив, що не має бути ніяких розмов про Україну без України.

Розмова президента США Джо Байдена з російським очільником Володимиром Путіним відбудеться 7 грудня по відеозв’язку. Під час неї, очікується, що Байден має підкреслити стурбованість США військовою діяльністю Росії на кордоні з Україною та підтвердити підтримку Сполученими Штатами суверенітету та територіальної цілісності України.

Також перед дзвінком, Байден розглядає низку жорстких санкцій проти Путіна та його оточення. Член Комітету із закордонних справ США, сенатор-демократ від штату Коннектикут Кріс Мерфі в інтерв’ю CNN заявив, що Україна може стати другим Афганістаном для Росії. Він покладає надії на цю розмову Байдена з президентом РФ.