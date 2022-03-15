Такими думками президент України поділився під час звернення до лідерів країн Об’єднаних експедиційних сил.

Він сказав, що розуміє, що Україна не є членом НАТО і що нам туди не увійти – це Зеленський назвав правдою, яку українці мовбито нарешті усвідомлюють.

“Зрозуміло, що Україна не є членом НАТО. Ми це розуміємо, ми адекватні люди. Роками ми чули про нібито відкриті двері, але вже почули також, що нам туди не увійти. І це правда, і треба це визнавати. Я радий, що наш народ починає це розуміти й розраховувати на себе і на наших партнерів, які нам допомагають”, – заявив Зеленський.

Він також дорікнув, що кожна з понад 800 російських ракет, які вдарили по нашій державі, є відповіддю на давнє питання про НАТО – інакше над нами було б закрите небо.

“Про те, чи відкриті насправді для України двері Альянсу. Якби були відкриті, якби це було чесно, то нам не довелось би 20 днів переконувати Альянс, що небо над Україною потрібно закрити”, – стверджує президент.