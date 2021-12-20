Володимир Зеленський під час свого візиту до села Гута, на Прикарпатті, мав зустріч з президентами Польщі Анджеєм Дудою та Литви Гітанасом Науседою.

Про це Володимир Зеленський написав на своїй сторінці у Twitter.

“Радий бачити у засніжених Карпатах своїх справжніх друзів Анджея Дуду й Гітанаса Науседу. У межах Люблінського трикутника говоримо про безпеку та координуємо подальші кроки з протидії спільним викликам”.

“Люблінський трикутник” – платформа для тристоронньої співпраці між Литовською Республікою, Республікою Польща та Україною, спрямована на поглиблення регіонального співробітництва у безпековій, економічній та соціально-гуманітарній сферах.