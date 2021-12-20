Про це Володимир Зеленський написав на своїй сторінці у Twitter.
“Радий бачити у засніжених Карпатах своїх справжніх друзів Анджея Дуду й Гітанаса Науседу. У межах Люблінського трикутника говоримо про безпеку та координуємо подальші кроки з протидії спільним викликам”.
“Люблінський трикутник” – платформа для тристоронньої співпраці між Литовською Республікою, Республікою Польща та Україною, спрямована на поглиблення регіонального співробітництва у безпековій, економічній та соціально-гуманітарній сферах.
- Нагадаємо, президента Володимира Зеленського спільно з головою його Офісу Андрієм Єрмаком та дружиною Оленою помітили в першому ряду на фільмуванні новорічного випуску програми “Вечірній квартал”.
- Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом та Президентом Франції Еммануелем Макроном.