Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні.

За словами Зеленського, 5 лютого буде зроблений ще один юридичний крок на виконання санкційних рішень РНБО.

Йдеться про осіб, щодо яких є подання від Служби безпеки щодо осіб. У них зафіксовано наявність російського громадянства.

“І ми працюємо для того, щоб синхронізувати наші санкційні рішення з юрисдикціями партнерів. Вороги вільного світу не мають права користуватись вільним світом заради своїх інтересів”, — наголосив Глава держави.

У зверненні він президент також нагадав, що ситуація на фронті “стає жорсткішою”: Зараз дуже важко в Бахмуті, Вугледарі, на Лиманському та інших напрямках. Але зараз, як і кожного дня з цих 346, стійкість наших воїнів вирішує все…Зберегти всі елементи нашої стійкості — це гарантувати перемогу”, — резюмував Зеленський.