Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні.
За словами Зеленського, 5 лютого буде зроблений ще один юридичний крок на виконання санкційних рішень РНБО.
Йдеться про осіб, щодо яких є подання від Служби безпеки щодо осіб. У них зафіксовано наявність російського громадянства.
“І ми працюємо для того, щоб синхронізувати наші санкційні рішення з юрисдикціями партнерів. Вороги вільного світу не мають права користуватись вільним світом заради своїх інтересів”, — наголосив Глава держави.
У зверненні він президент також нагадав, що ситуація на фронті “стає жорсткішою”: Зараз дуже важко в Бахмуті, Вугледарі, на Лиманському та інших напрямках. Але зараз, як і кожного дня з цих 346, стійкість наших воїнів вирішує все…Зберегти всі елементи нашої стійкості — це гарантувати перемогу”, — резюмував Зеленський.
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