Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців і оголосив, що підписав указ про призов резервістів в особливий період. Воєнний стан поки що не варто вводити, зазначив очільник держави.

Про це президент заявив сьогодні під час трансляції на українських телеканалах.

Зеленський резюмував, що вчора Росія визнала незалежність ОРДЛО, а сьогодні вже ратифікувала так звані “угоди” та надала дозвіл президенту Росії Володимиру Путіну на використання збройних сил за кордоном – на українському Донбасі.

Президент України нагадав, що рішення про ратифікацію визнання незалежності тимчасово окупованих територій України Державна Дума РФ ухвалила одностайно, чим розписалася в тому, що Росія – окупант і вийшла з Мінських домовленостей.

“На зміну “нас там нет” прийшло офіційне “мы все-таки тут”. Ухвалене на найвищому політичному рівні – одноголосно. І дає чітку відповідь – хто дійсно хоче миру на землі, а хто переділу земель”, – наголосив президент.

Наразі, заявляє Володимир Зеленський, немає потреби у загальній мобілізації. Одначе, Україні необхідно оперативно доукомплектувати українську армію та решту військових формувань.

“Мною, як Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України, видано указ про призов резервістів в особливий період. Йдеться виключно про громадян, зарахованих до оперативного резерву. Маємо підвищити готовність українського війська до всіх можливих змін в оперативній обстановці”, – заявив президент.

Найближчим часом також будуть проведені навчальні збори резервістів системи тероборони.