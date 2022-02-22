Про це президент заявив сьогодні під час трансляції на українських телеканалах.

Зеленський резюмував, що вчора Росія визнала незалежність ОРДЛО, а сьогодні вже ратифікувала так звані “угоди” та надала дозвіл президенту Росії Володимиру Путіну на використання збройних сил за кордоном – на українському Донбасі.

Президент України нагадав, що рішення про ратифікацію визнання незалежності тимчасово окупованих територій України Державна Дума РФ ухвалила одностайно, чим розписалася в тому, що Росія – окупант і вийшла з Мінських домовленостей.

“На зміну “нас там нет” прийшло офіційне “мы все-таки тут”. Ухвалене на найвищому політичному рівні – одноголосно. І дає чітку відповідь – хто дійсно хоче миру на землі, а хто переділу земель”, – наголосив президент.

Наразі, заявляє Володимир Зеленський, немає потреби у загальній мобілізації. Одначе, Україні необхідно оперативно доукомплектувати українську армію та решту військових формувань.

“Мною, як Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України, видано указ про призов резервістів в особливий період. Йдеться виключно про громадян, зарахованих до оперативного резерву. Маємо підвищити  готовність українського війська до всіх можливих  змін в оперативній обстановці”, – заявив президент.

Найближчим часом також будуть проведені навчальні збори резервістів системи тероборони.