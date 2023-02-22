Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБОУ від 22 лютого 2023 року щодо запровадження секторальних санкцій до усіх фінансових, у тому числі банківських установ Російської Федерації.

Про це інформує пресслужба Міністерства економіки України.

У відомстві зазначили, що указ набере чинності одночасно з затвердженням секторальних санкцій Верховною Радою – відповідний проєкт постанови подано на розгляд парламенту главою держави.

Відтак, рішення передбачає запровадження санкцій проти:

банків, які зареєстровані/мають місцезнаходження у РФ, зокрема і центрального банку держави-агресора;

небанківських кредитних організацій;

операторів платіжних систем;

професійних учасників фондового ринку;

страхових компаній;

інвестфондів;

інших фінустанов, які зареєстровані та надають послуги в Росії.

Згідно із законом України “Про санкції”, рішення щодо запровадження секторальних санкцій приймається Радою національної безпеки та оборони України, вводиться в дію указом президента України та затверджується протягом 48 годин з дня видання указу постановою Верховної Ради. Відповідне рішення набуває чинності з моменту ухвалення постанови ВР і є обов’язковим до виконання.

У відомстві зауважили, що раніше пропозиції Національного банку України щодо запровадження секторальних санкцій проти російських фінансових установ розглянула та рекомендувала подати на розгляд РНБОУ Міжвідомча робоча група з питань реалізації державної санкційної політики під головуванням міністерки економіки України Юлії Свириденко.

За словами міністерки економіки, це дуже потужне санкційне рішення, під дію якого підпадають сотні російських банків, десятки тисяч фінансових установ держави-агресора. Йдеться про зупинення та заборону відносин, зокрема кореспондентських, зупинення виконання фінзобов’язань перед російськими фінустановами, обслуговування платіжних засобів, емітованих російськими установами тощо.

Юлія Свириденко пояснила, що завдяки цьому рішенню фактично російський фінансовий сектор припиняє існування для України.