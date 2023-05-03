Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який звільняє аграріїв та власників земельних ділянок від сплати податків на заміновані, забруднені, окуповані землі та землі на яких ведуться бойові дії.

Про це інформує пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Мовиться про законопроєкт “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за знищене чи пошкоджене нерухоме майно” №7632.

Дія закону поширюється на земельні ділянки, які розташовані на територіях, де ведуться бойові дії або є тимчасово окупованими, а також перебувають у консервації, або забруднені вибухонебезпечними предметами. Їх власники та орендарі звільняються від мінімального податкового зобов’язання, єдиного податку 4 групи та плати за землю.

Зазначимо, що внаслідок повномасштабного вторгнення РФ цьогоріч посівні площі в Україні зменшаться на 7 млн га та змінять свою структуру.

За словами директора Департаменту аграрного розвитку Мінагрополітики Ігоря Віштака, через війну суттєво змінюється структура посівних площ та обсяги посівів. А зменшення кількості внесених добрив безпосередньо вплине на показники валового збору врожаю.

Він зазначив, що для внутрішнього споживання за всіма групами продовольства українці будуть забезпечені. Але очікується зміна експортного потенціалу. Зокрема, буде посіяно значно менше кукурудзи, тоді як це – одна з основних зернових культур, які йшла на експорт.

Зокрема, станом на квітень 2023 року близько 30% території України заміновано, відтак знадобиться понад 10 років, аби розмінувати сільськогосподарські угіддя.

За словами очільника МВС Ігоря Клименка, зараз перед Україною стоїть величезний виклик, а саме – яким чином на деокуповані території повернути життєдіяльність та зробити їх безпечними для громадян. Адже близько 30% території України заміновано.

Через це щодня гинуть та отримують поранення не лише вибухотехніки, але й цивільні. За його словами, співробітниками ДСНС розміновано, обстежено та очищено 800 квадратних кілометрів.

Крім того, ДСНС знешкоджено 350 тисяч вибухонебезпечних предметів, Національною поліцією – 210 тисяч, а Національною гвардією – 27 тисяч.

З огляду на велику замінованість України в Міністерстві внутрішніх справ створено Міжнародний координаційний центр з питань гуманітарного розмінування.