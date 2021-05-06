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Зеленський підписав закон про декретну відпустку для чоловіків

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає розширення можливостей декретної відпустки для чоловіків.

Четвер, 6 травня 2021, 18:40

Про це повідомив Офіс президента.

Йдеться про закон Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька по догляду за дитиною № 1401-IX. Він покликаний забезпечити рівні можливості для чоловіків та жінок у питанні поєднання роботи із сімейними обов’язками. Усуваються законодавчі прогалини, що обмежують право батька на відпустку по догляду за дитиною.

Згідно із Законом, така відпустка надаватиметься одній із перелічених осіб:

  • чоловіку, дружина якого народила дитину;
  • батьку дитини у разі, якщо він не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, але які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки;
  • бабі або діду, або іншому повнолітньому родичеві дитини, який фактично доглядає за дитиною, якщо мати (батько) дитини є одинокою матір’ю (батьком).

Законом визначено відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку як рівне право кожного з батьків дитини (матері та батька).

Відповідні зміни внесено в статті 179, 181 Кодекс законів про працю України та статті 18, 20 Закону України “Про відпустки”.

Законом також доповнено положення статті 182-1 Кодексу законів про працю України та статті 19 Закону України “Про відпустки” щодо права працівників обох статей, які мають дітей або повнолітню дитину – особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, на додаткову відпустку та доповнено положення статті 51 Кодексу законів про працю України щодо можливості встановлення скороченої тривалості робочого часу для чоловіків, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю, та батьків, що виховують дітей без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі).

15 квітня народні депутати ухвалили в цілому законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька на догляд за дитиною.

  • Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді готують законопроєкт, яким передбачено розподіл відпустки по догляду за дитиною між різними членами сім’ї.
  • 21 червня в Україні і низці інших країн відзначатимуть День батька. Це свято вперше відсвяткували в нашій країні 16 червня 2019 року. Воно було затверджено на законодавчому рівні рішенням Кабінету Міністрів України.
Теги: Володимир Зеленський, відпустка, закон, декрет

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