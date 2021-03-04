У четвер, 4 березня, президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі".

Про це повідомив Офіс президента.

Закон передбачає п’ятирічний перехідний період для включення до Державного реєстру відомостей з паперових трудових книжок про трудову діяльність працівника. Протягом цього часу українці зможуть використовувати паперову та електронну трудову книжку.

Водночас відомості про трудову діяльність вноситимуть роботодавці та працівники з накладання кваліфікованого електронного підпису у вигляді сканованих копій трудової, довідок тощо.

Після внесення змін до паперової книжки роботодавець має видати її оригінал працівникові на руки під підпис.

Цей закон також запроваджує можливість автоматичного призначення пенсії зі збереженням за особою права відтермінування виходу на пенсію. У разі перенесення призначення пенсії та продовження перебування у трудових відносинах, розмір пенсії підвищуватиметься на 0,5–0,75 %.