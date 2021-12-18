Відповідну інформацію опубліковано на сайті Офісу президента.
Серед передбачених законом особливостей оподаткування резидентів Дія Сіті:
- можливість сплати прибутку підприємств на спеціальних умовах – за принципом податку на виведений капітал;
- оподаткування податком на доходи фізичних осіб доходів фахівців – резидентів Дія Сіті у вигляді заробітної плати, винагороди за гіг-контрактом, авторської винагороди за створення службового твору та переходу прав на службові твори за ставкою 5% у випадку, якщо такі доходи спеціаліста не перевищують 4 тис євро на рік;
- сплата єдиного соціального внеску резидентом Дія Сіті (якщо він відповідає встановленим вимогам) у розмірі мінімального страхового внеску у розмірі нарахованої зарплати або винагороди за виконання робіт (надання послуг) за гіг-контрактами.
Також документ передбачає гарантію стабільності протягом 25 років передбачених умов оподаткування резидентів Дія.
Нагадаємо, наприкінці січня 2020 року нардеп від партії “Слуга народу” Данило Гетманцев подав у Раду законопроєкт про обкладання податком на додану вартість онлайн-сервісів та соцмереж. Автор законопроєкту посилався на позитивний досвід введення податку на онлайн-сервіси в інших країнах, зокрема, в Росії та Білорусі, та наводить інформацію про суми надходжень до бюджету РФ з моменту введення податку.
Передбачалося, що міжнародним корпораціям слід буде зареєструватися нерезидентом-платником за допомогою спеціально розробленого вебсайту. Через нього ж можна подавати спрощену податкову декларацію та отримувати повідомлення про суми податку.
Також через нього платників зможуть повідомляти про штрафи, а самі платники зможуть отримувати там інформацію, що їх цікавить, і оскаржувати рішення податківців.
За несплату податку постачальників електронних послуг пропонувалося штрафувати. Сума штрафу — 8500 гривень.
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