Про це поінформували в пресслужбі глави держави.

Як відомо, так звана “податкова амністія” – це безпосередня ініціатива нинішнього глави держави (саме він ініціював відповідний пакет законів).

Так, Зеленський підписав закон “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету”, ухвалений Верховною Радою 15 червня цього року.

Як зазначили в ОПУ, документ “визначає особливості проведення одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб, яке відбуватиметься з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року”. Тобто громадянам надають рік для “добровільного декларування”.

Українці матимуть змогу подати “одноразову добровільну декларацію” із зазначенням активів, що їм належать, і з яких не були сплачені податки і збори до 1 січня 2021 року. При цьому у такій декларації не потрібно буде вказувати інформацію про джерела походження задекларованих активів.

Декларант може вказати серед активів: валютні цінності (крім коштів у готівковій формі), цінні папери, рухоме та нерухоме майно (зокрема об’єкти незавершеного будівництва), частки у майні юридичних осіб, які знаходяться в Україні чи за кордоном.

Із задекларованих активів громадянин повинен буде сплатити збір:

• 5% щодо валютних цінностей на рахунках у банках в Україні, а також інших активів, що знаходяться (зареєстровані) в нашій країні;

• 9% щодо валютних цінностей на рахунках в іноземних фінансових установах, а також з інших активів, що знаходяться за кордоном;

• 2,5% щодо номінальної вартості державних облігацій України, придбаних декларантом у період з 1 вересня 2021 року до 31 серпня 2022 року.

Амністією капіталів зможуть скористатися: фізичні особи – резиденти України ( у тому числі самозайняті особи); фізичні особи, які не є резидентами України, але які були резидентами на момент отримання об’єктів декларування чи на момент нарахування доходів, за рахунок яких були отримані об’єкти декларування.

Влада обіцяє громадянам, які сплатять усі необхідні збори, “звільнення від відповідальності за порушення податкового, валютного законодавства”, а також “нерозголошення держорганами та їхніми посадовими особами відомостей, що містяться в одноразових добровільних деклараціях, без відповідного рішення суду”.

Крім того, Володимир Зеленський підписав закон “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України у зв’язку із внесенням змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету”, ухвалений парламентом 15 червня.

Цей документ пов’язаний із попереднім і пропонує не вважати умисним ухиленням від сплати податків і зборів, якщо громадянин вказав відповідні активи в “одноразовій добровільній декларації” та сплатив суму збору.

Також встановлюється, що подача декларації та сплата суми збору є підставою для звільнення декларанта від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, ЄСВ та пенсійного збору.

Що не так із “податковою амністією”?

Як раніше пояснювали #Букви, вказана “податкова амністія” є вкрай ефемерною, оскільки законопроєкт фактично встановлює презумпцію вини особи в набутті майна, правомірність одержання якого вона не зможе довести.

Крім того, “найпоширеніший” податок, який може охопити “амністія” — податок на доходи фізичних осіб, що нараховується і сплачується за працівника роботодавцем. Відтак, саме роботодавець має бути відповідальним за всі порушення податкового законодавства щодо нарахування та сплати ПДФО. Натомість законопроєкт Зеленського перекладає цю відповідальність на кожного українця, який коли-небудь отримував зарплату.

Крім того, президентська “податкова амністія” передбачає звільнення від відповідальності за несплату тих податків, відповідальність за несплату яких і так не може наставати згідно з нормами вже чинного законодавства. Детальніше про це можна прочитати в матеріалі #Букв.

Варто зазначити, що від президента Володимира Зеленського вимагали ветувати закон про податкову амністію капіталів, оскільки він вдарить по середньому класу і заробітчанах (з такою вимогою виступали в партії “Європейська Солідарність”).

Як пояснювала народна депутатка від “ЄС” Ніна Южаніна, “закон про так зване добровільне декларування — це аж ніяк не про добровільне декларування, і зовсім не про податкову амністію”.

Це спроба зобов’язати середній клас заднім числом сплатити додатково 5% збору за активи, накопичені впродовж всієї незалежності України: гроші, квартири, дачі, машини. Саме середній клас влада призначила винним у провалі своєї економічної політики і планує за рахунок звичайних людей залатати дірки в бюджеті. І, що найбільш цинічно, боляче вдарить податкова амністія по наших заробітчанах, які виїжджають працювати за кордон не від хорошого життя”, – наголошувала Южаніна.

Вона зазначала, що у вересні 2022 року завершиться період “добровільності” подачі “нульової декларації”, і “тих, хто не подасть декларацію, податкова спитає про джерела походження їхніх статків”.