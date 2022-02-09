Про це повідомляється на сайті парламенту.

Згідно з Пояснювальною запискою до законопроєкту, вважатися проявами неповаги будуть ухилення від появи до суду свідка, потерпілого, позивача, відповідача або непідкорення зазначених осіб та інших громадян розпорядженню голови. Також каратиметься порушення порядку під час судового засідання і вчинення будь-яких дій, що свідчать про зневажливе ставлення до суду або встановлених у суді правил.

Притягатимуть до відповідальності порушників судового процесу за статтею 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Передбачена санкція — штраф від 850 до 2550 гривень, а за повторне правопорушення — від 4 тисяч гривень.

Закон ініційований прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем у відповідь на звернення ВАКС до Міністерства юстиції України 29 березня 2021 року.