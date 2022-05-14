Про це свідчать дані відповідного законопроєкту.
Цей документ заборонятиме партії, діяльність яких спрямована на виправдовування або заперечення збройної агресії РФ проти України, а також людей, які її здійснювали або здійснюють.
Також, згідно з документом, статтю 60 Регламенту Верховної Ради доповнили новою частиною шостою, де зазначено, що “у разі затвердження президентом України рішення РНБО про припинення діяльності політичної партії, яка у ВР сформувала депутатську фракцію, діяльність такої фракції припиняється з моменту оголошення про це головою Верховної Ради”.
Варто зазначити, що Кабінет міністрів України протягом місяця з моменту набуття чинності закону зобов’язується внести на розгляд Ради законопроєкт про наслідки ухвалення судом рішення про заборону політичної партії для статусу депутатів місцевих рад.
- Нагадаємо, що раніше у Верховній Раді України створили депутатську групу “Платформа за життя та мир” на чолі з Юрієм Бойком. До групи увійшли народні депутати від партії ОПЗЖ “Опозиційна платформа — За життя”, яка тимчасово зупинила свою діяльність.
- Зокрема у парламенті тимчасово зупинила роботу фракція проросійської “Опозиційної платформи – За життя”.
- Також увечері 12 квітня стало відомо про затримання українського нардепа від партії “Опозиційна платформа – За життя” Віктора Медведчука. Нардепу, перебуваючи під домашнім арештом за підозрою у держзраді, вдалось втекти після початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну. Півтора місяця Медведчук переховувався, поки його не затримали співробітники СБУ.
- Колишній президент Росії Дмитро Медведєв доволі емоційно зреагував на затримання одного із лідерів “ОПЗЖ”, підозрюваного у держзраді, Віктора Медведчука. Медведєв порадив українській владі “бути обережними та міцно зачиняти двері на ніч”.
- Дмитро Пєсков, речник президента РФ Володимира Путіна, заявив, що Росія не вбачає можливості обміну арештованого нардепа “ОПЗЖ” Віктора Медведчука на полонених українських військовослужбовців.