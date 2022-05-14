Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони політичних партій". Він набуде чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Про це свідчать дані відповідного законопроєкту.

Цей документ заборонятиме партії, діяльність яких спрямована на виправдовування або заперечення збройної агресії РФ проти України, а також людей, які її здійснювали або здійснюють.

Також, згідно з документом, статтю 60 Регламенту Верховної Ради доповнили новою частиною шостою, де зазначено, що “у разі затвердження президентом України рішення РНБО про припинення діяльності політичної партії, яка у ВР сформувала депутатську фракцію, діяльність такої фракції припиняється з моменту оголошення про це головою Верховної Ради”.

Варто зазначити, що Кабінет міністрів України протягом місяця з моменту набуття чинності закону зобов’язується внести на розгляд Ради законопроєкт про наслідки ухвалення судом рішення про заборону політичної партії для статусу депутатів місцевих рад.