Закон встановлює новий вид санкцій, який передбачає стягнення в дохід держави активів. Вони повинні належати фізичній або юридичній особі. Серед них активи, якими особа може прямо чи опосередковано розпоряджатися.

Процедура виявлення та конфіскації активів підсанкційних осіб, які підтримують російську агресію, надасть можливість швидко та ефективно поповнювати бюджет шляхом ворогів. Для органів, які відповідатимуть за цей процес, розробили чітку інструкцію.

Планується, що Міністерство юстиції має організувати роботу з виявлення та розшуку активів осіб, які підлягають блокуванню згідно з рішенням Ради національної безпеки i оборони України. Вищий антикорупційний суд (ВАКС) здійснюватиме адміністративне судочинство у справах про застосування санкцій.

Верховна рада проголосувала за закон 21 квітня, а ухвалила 12 травня. Тоді Володимир Зеленський повернув його зі своїми пропозиціями до парламенту для повторного розгляду.