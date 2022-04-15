Про це свідчить відповідний законопроєкт.
Тепер члени управління державних підприємств і державних банків зобовʼязані здійснювати моніторинг загроз, а в разі їх виявлення вживати заходів для їх нейтралізації.
Водночас у законопроєкті не зазначено, як слід здійснювати моніторинг, що вважається загрозами для національної безпеки у сфері економіки та яких заходів слід вжити підприємствам і банкам у разі їх виявлення. Також таке обґрунтування відсутнє й у Пояснювальній записці.
У такий спосіб членів наглядових рад, які не встигнуть чи не захочуть невідкладно приїхати “за адресою місцеперебування” підприємства чи банку — звільнять.
- Нагадаємо, що раніше Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №7176, яким дозволяється звільняти з посад членів наглядових рад державних компаній і банків за неприбуття на місце роботи на вимогу керівного органу. За це проголосували 286 народних депутатів.