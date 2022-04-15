Про це свідчить відповідний законопроєкт.

Тепер члени управління державних підприємств і державних банків зобовʼязані здійснювати моніторинг загроз, а в разі  їх виявлення вживати заходів для їх нейтралізації.

Водночас у законопроєкті не зазначено, як слід  здійснювати моніторинг, що вважається загрозами для національної безпеки у сфері економіки та яких заходів слід вжити підприємствам і банкам у разі їх виявлення. Також таке обґрунтування відсутнє й у Пояснювальній записці.

У такий спосіб членів наглядових рад, які не встигнуть чи не захочуть невідкладно приїхати “за адресою місцеперебування” підприємства чи банку — звільнять.