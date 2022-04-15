Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє звільняти членів наглядових рад через неприбуття на місце роботи впродовж 48 годин. Зокрема іноземців, які сприяють протидії корупції. Закон набере чинності після опублікування та діятиме впродовж воєнного стану в Україні.

Про це свідчить відповідний законопроєкт.

Тепер члени управління державних підприємств і державних банків зобовʼязані здійснювати моніторинг загроз, а в разі їх виявлення вживати заходів для їх нейтралізації.

Водночас у законопроєкті не зазначено, як слід здійснювати моніторинг, що вважається загрозами для національної безпеки у сфері економіки та яких заходів слід вжити підприємствам і банкам у разі їх виявлення. Також таке обґрунтування відсутнє й у Пояснювальній записці.

У такий спосіб членів наглядових рад, які не встигнуть чи не захочуть невідкладно приїхати “за адресою місцеперебування” підприємства чи банку — звільнять.