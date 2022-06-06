Про це повідомили на сайті президента.
Згідно з нею запропонували заборонити продаж та закрити магазини піротехніки. За невиконання штраф може сягати у розмірі від 15 тисяч гривень.
Володимир Зеленський подякував авторці за небайдужість до суспільних інтересів та проблем. Президент додав, що використання піротехніки шкодить навколишньому середовищу, проте під час війни кожен вибух створює тяжкий стрес і дискомфорт для кожного громадянина. Зокрема страждають домашні улюбленці та природа, що загрожує їх життю і здоров’ю.
Президент зазначив, що останнім часом збільшилася кількість випадків з використанням піротехнічних виробів. Зеленський вважає, що їхній обіг має бути врегульованим на законодавчому рівні.
- Нагадаємо, російські війська продовжують просуватися на Слов’янськ (Донецька область) у спробі оточити українські сили.
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- Українські контратаки у Сєвєродонецьку (Луганська область) відбили значну частину міста та витіснили російські війська з південних околиць міста. Також ЗСУ провели обмежені та локалізовані контратаки на північ від Харкова.