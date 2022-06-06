Президент України Володимир Зеленський підтримав ініціативу заборонити петарди, феєрверки та інші піротехнічні вироби. Він доручив зайнятися цим питанням Кабміну.

Про це повідомили на сайті президента.

Згідно з нею запропонували заборонити продаж та закрити магазини піротехніки. За невиконання штраф може сягати у розмірі від 15 тисяч гривень.

Володимир Зеленський подякував авторці за небайдужість до суспільних інтересів та проблем. Президент додав, що використання піротехніки шкодить навколишньому середовищу, проте під час війни кожен вибух створює тяжкий стрес і дискомфорт для кожного громадянина. Зокрема страждають домашні улюбленці та природа, що загрожує їх життю і здоров’ю.

Президент зазначив, що останнім часом збільшилася кількість випадків з використанням піротехнічних виробів. Зеленський вважає, що їхній обіг має бути врегульованим на законодавчому рівні.