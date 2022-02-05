Про це повідомив Зеленський в Twitter.
Нещодавно президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та його дружина Еміне Ердоган заразилися штамом коронавірусу Omicron. Наразі вони перебувають вдома.
Варто зауважити, що цього тижня президент Туреччини відвідав велику кількість подій. Зокрема він прибув з робочим візитом до Києва. Також відвідав збори учителів, засідання турецького Кабміну, засідання ради бізнесменів у Анкарі та провів зустріч з ліванською делегацією на чолі з прем’єр-міністром Наджібом Мікаті.
Ми з Оленою з жалем дізналися про позитивний тест на COVID-19 у Президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана і його дружини Еміне Ердоган. Щиро бажаємо нашим друзям, пану Ердогану та пані Еміне, швидкого й легкого одужання!”, – наголосив президент.
Ми з Оленою з жалем дізналися про позитивний тест на #COVID19 у Президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана @RTErdogan і його дружини Еміне Ердоган. Щиро бажаємо нашим друзям, пану Ердогану та пані Еміне, швидкого й легкого одужання!
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 5, 2022
- Нагадаємо, Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган відповів на запитання журналістів після візиту до України. Він зробив важливі повідомлення з багатьох питань, пов’язаних із нинішньою українською кризою і анонсував зустріч Зеленського і Путіна в Анкарі.
- 3 лютого Україна та Туреччина узгодили створення Зони вільної торгівлі. Відповідну угоду підписали премʼєр-міністр України Денис Шмигаль та міністр торгівлі Туреччини Мехмет Муш.