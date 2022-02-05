Президент України Володимир Зеленський побажав швидкого одужання від COVID-19 президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану та його дружині Еміне Ердоган.

Про це повідомив Зеленський в Twitter.

Нещодавно президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та його дружина Еміне Ердоган заразилися штамом коронавірусу Omicron. Наразі вони перебувають вдома.

Варто зауважити, що цього тижня президент Туреччини відвідав велику кількість подій. Зокрема він прибув з робочим візитом до Києва. Також відвідав збори учителів, засідання турецького Кабміну, засідання ради бізнесменів у Анкарі та провів зустріч з ліванською делегацією на чолі з прем’єр-міністром Наджібом Мікаті.