Зеленський подарував Байдену медаль українського військового з Бахмута

Про це інформує Голос Америки.
Медаль за бойові заслуги, яка належить українському командиру HIMARs із Бахмута (звуть військового Павло).
“Один хлопець, який справді, справді герой, справжній капітан, і він попросив мене передати його нагороду президенту Байдену”, – сказав Зеленський.
У відповідь Джо Байден пообіцяв передати військовому командну монету свого сина з Іраку.
Зеленський також вручив листа Байдену від українського захисника. Сам лист українською, але там також є переклад. Зеленський наголосив, що не читав його.
На початку зустрічі в Овальному кабінеті з президентом України Володимиром Зеленським президент США Джо Байден розкритикував вторгнення Росії в Україну та пообіцяв продовжувати підтримку Києва.
21 грудня президент України Володимир Зеленський прибув до Сполучених Штатів Америки з офіційним візитом.
Раніше у Білому домі, анонсуючи візит українського президента, зауважили, що Байден і Зеленський обговорили ймовірність цієї зустрічі під час телефонної розмови 11 грудня. 14 грудня Білий дім надіслав Зеленському офіційне запрошення у США.
Першими про візит Зеленського до США повідомило CNN 20 грудня. У ЗМІ зауважили, що 21 грудня Байден проведе зустріч з Зеленським у Білому домі. Неоголошений візит збігається з наміром адміністрації Байдена направити для України новий пакет оборонної допомоги, який включатиме систему ППО Patriot.
Згодом спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі закликала усіх конгресменів бути фізично присутніми на сесії.
- Президент США Джо Байден заявив, що вже чекає президента Зеленського. За словами американського лідера, їм потрібно багато чого обговорити.
- 21 грудня делегація України на чолі з президентом Володимиром Зеленським прибула з візитом до Сполучених Штатів. За інформацією ЗМІ, під час зустрічі з президентом США Джо Байденом, представники України проситимуть про надання ракет ATACMS та безпілотників Gray Eagle і Reaper.