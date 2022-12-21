Зеленський подарував Байдену медаль українського військового з Бахмута

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з лідером США Джо Байденом подарував останньому медаль за бойові заслуги командира HIMARs із Бахмута.

Про це інформує Голос Америки.

Медаль за бойові заслуги, яка належить українському командиру HIMARs із Бахмута (звуть військового Павло).

“Один хлопець, який справді, справді герой, справжній капітан, і він попросив мене передати його нагороду президенту Байдену”, – сказав Зеленський.

У відповідь Джо Байден пообіцяв передати військовому командну монету свого сина з Іраку.

Зеленський також вручив листа Байдену від українського захисника. Сам лист українською, але там також є переклад. Зеленський наголосив, що не читав його.

На початку зустрічі в Овальному кабінеті з президентом України Володимиром Зеленським президент США Джо Байден розкритикував вторгнення Росії в Україну та пообіцяв продовжувати підтримку Києва.

21 грудня президент України Володимир Зеленський прибув до Сполучених Штатів Америки з офіційним візитом.

Раніше у Білому домі, анонсуючи візит українського президента, зауважили, що Байден і Зеленський обговорили ймовірність цієї зустрічі під час телефонної розмови 11 грудня. 14 грудня Білий дім надіслав Зеленському офіційне запрошення у США.

Першими про візит Зеленського до США повідомило CNN 20 грудня. У ЗМІ зауважили, що 21 грудня Байден проведе зустріч з Зеленським у Білому домі. Неоголошений візит збігається з наміром адміністрації Байдена направити для України новий пакет оборонної допомоги, який включатиме систему ППО Patriot.

Згодом спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі закликала усіх конгресменів бути фізично присутніми на сесії.