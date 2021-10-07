Зеленський подав апеляційну скаргу на рішення Верховного суду у справі судді КСУ Тупицього

Про це пресслужба Верховного суду повідомляє на сторінці Facebook.

Президент Володимир Зеленський подав апеляцію на рішення Верховного суду України щодо скасування його указу про скасування указу про призначення Олександра Тупицького на посаду судді Конституційного суду. У такий спосіб президент намагався звільнити Тупицького з посади Голови та судді Конституційного суду України.

Судове засідання призначили на 17 листопада 2021 року.

14 липня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду визнав протиправним і скасував указ президента Володимира Зеленського щодо скасування призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду. Зеленський у такий спосіб мав намір звільнити суддю Тупицького. Таким чином президент вчинив щодо іншого судді КСУ Олександра Касмініна.

У той день в ОПУ заявили, що президент Володимир Зеленський неприємно здивований рішенням Верховного Суду. Засудженню цього рішення присвятили дві окремі заяви. Згодом стало відомо, що Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом ухвалення суддями Верховного Суду рішення на користь Тупицького. Верховний Суд відреагував на провадження, нагадавши, що вплив на суддю у будь-який спосіб забороняється.

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