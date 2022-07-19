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Зеленський подав до Верховної Ради проєкт постанови про звільнення Ірини Венедіктової з посади голови ОГПУ

Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд до Верховної Ради України проєкт постанови щодо звільнення Ірини Венедіктовою з посади голови Офісу генерального прокурора України.

Вівторок, 19 липня 2022, 10:12
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Відповідний проєкт постанови №7567 зареєстровано в українському парламенті.

У документі зазначено, що відповідно до пункту 25 ч. 1 ст. 85 та ч. 3 ст. 131-1 Конституції України президент України вносить пропозицію щодо надання згоди Верховної Ради України на звільнення І.Венедіктової з посади Генерального прокурора.

Представляти це подання на пленарному засіданні Верховної Ради України уповноважується Представник Президента України у Конституційному Суді України Ф.Веніславський.

На даний час проєкт постанови опрацьовується відповідним парламентським комітетом.

Зауважимо що пункт 25 ч. 1 ст. 85 Конституції України передбачає надання згоди на призначення на посаду та звільнення з посади Президентом України Генерального прокурора; висловлення недовіри Генеральному прокуророві, що має наслідком його відставку з посади.

Щодо ч. 3 ст. 131-1 Конституції України, то вона передбачає, що в Україні діє прокуратура, яка здійснює представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, що визначені законом.

Теги: Володимир Зеленський, звільнення, Верховна Рада, Генпрокуратура, Ірина Венедіктова, Офіс генпрокурора

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