Зеленський подав до Верховної Ради проєкт постанови про звільнення Ірини Венедіктової з посади голови ОГПУ

Відповідний проєкт постанови №7567 зареєстровано в українському парламенті.
У документі зазначено, що відповідно до пункту 25 ч. 1 ст. 85 та ч. 3 ст. 131-1 Конституції України президент України вносить пропозицію щодо надання згоди Верховної Ради України на звільнення І.Венедіктової з посади Генерального прокурора.
Представляти це подання на пленарному засіданні Верховної Ради України уповноважується Представник Президента України у Конституційному Суді України Ф.Веніславський.
На даний час проєкт постанови опрацьовується відповідним парламентським комітетом.
Зауважимо що пункт 25 ч. 1 ст. 85 Конституції України передбачає надання згоди на призначення на посаду та звільнення з посади Президентом України Генерального прокурора; висловлення недовіри Генеральному прокуророві, що має наслідком його відставку з посади.
Щодо ч. 3 ст. 131-1 Конституції України, то вона передбачає, що в Україні діє прокуратура, яка здійснює представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, що визначені законом.
- Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський відсторонив Генеральну прокурорку України Ірину Венедіктову та голову СБУ Івана Баканова.
- Опісля в.о. генпрокурора Офіс президента призначив Олексія Симоненка, котрого у 2020 році Національне антикорупційне бюро звинуватило у “незаконному” втручанні в розслідування справи про корупцію.
- Нещодавно президент України Володимир Зеленський вніс подання до Верховної Ради про звільнення Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України.