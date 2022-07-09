9 липня 2022 року, Президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення п'ятьох українських послів. Зокрема, з посади посла України в Чеській Республіці звільнено Євгена Перебийноса, Вячеслава Яцюка — з посади посла у Норвегії, а також Любови Непоп — з посади посла в Угорщині.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента.

Водночас він звільнив посла України в Німеччині Андрія Мельника. Це відбулося після його інтерв’ю німецьким ЗМІ, де йому поставили запитання про очільника Організації українських націоналістів (ОУН) Степана Бандеру. На запитання про вбивства польського населення посол заявив, що тоді відбувалися масові винищення як поляків, так і українців. Після слів Мельника колишній очільник МЗС Польщі Вітольд Ващиковський відповів: “Дивна подяка за зусилля Польщі (для України) стати кандидатом у Євросоюз, приймаючи мільйони біженців і даруючи велику кількість зброї”.

Також президент звільнив Ігоря Поліхи, який був послом України в Індії, Мальдивах, Непалі, Шри-Ланці та Бангладеш одночасно.

У своєму вечірньому зверненні Зеленський зазначив, що підписання указів про звільнення деяких послів України — це питання ротацій, “звичайна частина дипломатичної практики”.

В Чехію, Німеччину, Угорщину, Норвегію та інші будуть призначені нові представники України. Кандидатури готуються по лінії міністерства закордонних справ.