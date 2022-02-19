Президент України Володимир Зеленський поїхав на щорічну Мюнхенську конференцію з безпеки (Німеччина) задля обговорення питань, які стосуються російської агресії та загострення на Донбасі.

Про це інформує пресслужба Офісу президента.

Зазначається, що візити розплановано динамічно і Володимир Зеленський повернеться в Україну цього ж дня. Президент планує зустрітися з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, з віцепрезиденткою Сполучених Штатів Америки Камалою Гарріс і з іншими партнерами та союзниками України.

Серед очікувань глави держави від зустрічей – надання Україні фінансової та військової допомоги задля посилення обороноздатності.

Попередньо вирували бурхливі дискусії стосовно доречності від’їзду президента у період воєнного загострення, провокацій і накопичення військ на кордоні. Одначе, в Офісі президента переконують, що ситуацію аналізують спеціальні служби. Здійснюється постійний аналіз розвідувальних даних та обмін інформацією з партнерами. Дані, які Україна отримує, постійно оновлюються.

Загалом, теперішню ситуацію на східних регіонах називають контрольованою українськими силами безпеки й оборони.