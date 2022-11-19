Про це голова держави повідомив у Telegram.
“Ми захистимо Україну та свою свободу. І загарбники це вже усвідомлюють. Ця виставка тому доказ!”, — написав Зеленський.
Виставка відкрилася у травні, а її зразки стали доказами воєнних злочинів Росії у міжнародних судових процесах. Таку ж провели у Чехії. Вона стартувала 11 липня у Празі. Крім того, підбитий в Україні російський танк встановили під посольством РФ у Берліні.
Нагадаємо, що 19 листопада, прем’єр-міністр Великої Британії прибув до Києва, наголосивши, що з перших днів війни Україна та його держава були потужними союзниками.
- Новий прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак вважає, що його обрали на цю посаду, аби “виправити помилки” його попередниці, Ліз Трасс. Він зауважив, що попереду будуть “важкі рішення”, оскільки він не має наміру залишити наступному поколінню розв’язувати проблему боргу.
- Масовані ракетні обстріли українських міст “свідчать лише про слабкість Путіна”, заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі у вівторок, 15 листопада, під час саміту G20 на Балі, Індонезія.