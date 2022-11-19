Президент України Володимир Зеленський разом із прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком відвідали виставку знищеної військової техніки РФ на Михайлівській площі у Києві.

Про це голова держави повідомив у Telegram.

“Ми захистимо Україну та свою свободу. І загарбники це вже усвідомлюють. Ця виставка тому доказ!”, — написав Зеленський.

Виставка відкрилася у травні, а її зразки стали доказами воєнних злочинів Росії у міжнародних судових процесах. Таку ж провели у Чехії. Вона стартувала 11 липня у Празі. Крім того, підбитий в Україні російський танк встановили під посольством РФ у Берліні.

Нагадаємо, що 19 листопада, прем’єр-міністр Великої Британії прибув до Києва, наголосивши, що з перших днів війни Україна та його держава були потужними союзниками.