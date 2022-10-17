Про це повідомив Зеленський у Telegram.
Президент заявив, що ворог може завдавати удари “по наших містах, але нас йому зламати не вдасться”.
“Цілу ніч і весь ранок ворог влаштовує терор мирного населення. Дрони-камікадзе і ракети атакують всю Україну. У Києві є влучання у житловий будинок”, — йдеться в повідомленні.
Зеленський наголосив, що окупантів чекатиме “лише справедливе покарання й осуд майбутніх поколінь”, поки Україну — перемога.
Зранку під час повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи. Росіяни атакували центр столиці дронами-камікадзе.
У Шевченківському районі стався вибух в житловому будинку. Мер Віталій Кличко повідомив про 18 врятованих жителів багатоповерхівки. Під завалами можуть знаходитися дві людини. Інформація щодо загиблих уточнюється.
- Зранку 17 жовтня російські військові атакували Одеську область ракетою. Вони завдали удару по об’єкту інфраструктури.
- Росіяни протягом ночі 16-17 жовтня атакували Дніпропетровщину – одне з влучань припало на об’єкт енергетичної інфраструктури.