Президент України Володимир Зеленський прокоментував ранкові атаки окупантів по Києву. Він назвав удар по житловому будинку терором мирного населення.

Про це повідомив Зеленський у Telegram.

Президент заявив, що ворог може завдавати удари “по наших містах, але нас йому зламати не вдасться”.

“Цілу ніч і весь ранок ворог влаштовує терор мирного населення. Дрони-камікадзе і ракети атакують всю Україну. У Києві є влучання у житловий будинок”, — йдеться в повідомленні. Зеленський наголосив, що окупантів чекатиме “лише справедливе покарання й осуд майбутніх поколінь”, поки Україну — перемога. Зранку під час повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи. Росіяни атакували центр столиці дронами-камікадзе.

У Шевченківському районі стався вибух в житловому будинку. Мер Віталій Кличко повідомив про 18 врятованих жителів багатоповерхівки. Під завалами можуть знаходитися дві людини. Інформація щодо загиблих уточнюється.