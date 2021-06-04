Таку обіцянку він дав під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, який є консультативно-дорадчим органом при президенті України, інформує пресслужба Бучанської міськради.

Йдеться про законопроєкт № 4411 про запровадження стимулів для індустріальних парків в Україні. Зеленський зазначив, що найближчим часом його буде прийнято в другому читанні.

“Розуміємо, що питання актуальне, відкладати його не будемо, закон проголосуємо”, – сказав Зеленський.

Мер Анатолій Федорук проінформував, що станом на сьогодні Міністерство економіки України офіційно зареєструвало 48 проєкт індустріальних парків, серед яких є і технопарк “Мироцьке”, розташований у Бучанській громаді.

“Найбільше проєктів зареєстровано саме в Київській області – 11. Експерти Асоціації міст підрахували, що в 1 га площі індустріального парку інвестори вкладають від 1 до 5 млн доларів і працевлаштовують до 60 осіб. Таким чином при мінімальній площі індустріального парку в 15 га можливе створення майже 1000 робочих місць”, – відзначив Анатолій Федорук.

Мер також попросивши сприяння центральної влади для таких проєктів, оскільки індустріальні парки дали поштовх у розвитку економіки сусідніх Туреччини та Польщі. Варто звернути увагу на досвід польського міста Катовіце, куди завдяки концепції індустріальних парків залучено 10 мільярдів доларів прямих інвестицій.

“Зокрема, на прикладі Бучанської територіальної громади хочу пояснити, як ми рухаємося у цьому питанні. Ми маємо гарну співпрацю з летовищем – аеропорт

“Ми в просторовому плануванні рухаємося шляхом моделювання території пріоритетного розвитку Bucha Techno Garden на площі 3500 гектарів. У межах громади уже кілька років існує проєкт технопарку “Мироцьке”. Завдяки підтримці обласної влади нам поталанило в реалізації даного проєкт. Наявне розміщення, сприяння з боку Міністерства розвитку громад і територій і включеність у програму “Велике будівництво” дає нам можливість замахнутися на досить масштабний амбітний проєкт по створенню робочих місць у північно-західному регіоні біля столиці”, – відзначив Анатолій Федорук.

При цьому міський голова наголосив, що важлива державна підтримка, оскільки ні Буча, ні навіть великі міста, які опікуються даною проблематикою, не можуть самотужки реалізувати такі масштабні економічні проєкти.