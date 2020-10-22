Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий відмовитися від президентської пенсії. При тому глава держави додав, що пенсіонери від 80 років отримують достатньо грошей.

Про це він заявив в інтерв’ю чотирьом українським телеканалам.

Журналістка запитала президента, чи є у нього якась стратегія щодо підвищення соціальних виплат для населення. При цьому вона озвучила статистику омбудсмена про те, що 80% пенсіонерів та третина українців знаходяться за межею бідності.

“Ми зробили перші кроки, згідно з тим, що у нас є. Пенсіонери 80+ отримують достатньо великі гроші у порівнянні з тим, що було. Наступного року запрацює програма 75+… Ми хочемо йти нижче”, – сказав президент.

Зеленський зазначив, що бізнес повинен вийти з “тіні” та почати чесно сплачувати податки. Саме для цього команда президента намагається створити державу в електронному форматі. Тоді у державному бюджеті з’являться гроші для підвищення пенсій та інших соціальних виплат.

Також президент пообіцяв відмовитися від президентської пенсії.

“Я відмовлюся від президентської пенсії, якщо людям не буде що їсти. Нащо мені така пенсія?” – додав Зеленський.