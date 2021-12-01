Деталі він озвучив під час свого виступу у Верховній Раді.
Очільник держави заявив, що важливою складовою нашої міжнародної політики є підтримка світового українства.
“Я знаю, наскільки важливим для українців, що мешкають у США, Канаді, ЄС є питання множинного громадянства. Сьогодні я вношу відповідний законопроєкт на розгляд парламенту. Нас 65 мільйонів”, – заявив Володимир Зеленський.
Він також додав, що вперше українці з усього світу зможуть відчувати себе не діаспорою.
Президент зазначив, що громадяни, які проживають поза межами нашої держави тепер будуть не просто людьми українського походження – вони стануть людьми українського громадянства.
“Рівними українцями”, — додав президент. — І це також частина нашої незалежності, коли люди з рівними правами їздять рівними дорогами”.
- Нагадаємо, #Букви зібрали основні тези виступу шостого президента України під час виступу у Верховній Раді.
- Зокрема, Володимир Зеленський анонсував законопроєкт про економічний паспорт українця.
- Також глава держави заявив, що без прямих перемовин з Росією Україна не зможе зупинити війну.
- Наприкінці вересня Володимир Зеленський під час зустрічі з українською громадою у США запропонував запровадити подвійне громадянство для тих українців, які проживають за кордоном.