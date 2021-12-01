Володимир Зеленський сьогодні під час виступу у Верховній Раді пообіцяв ввести множинне громадянство для українців, які проживають закордоном.

Деталі він озвучив під час свого виступу у Верховній Раді.

Очільник держави заявив, що важливою складовою нашої міжнародної політики є підтримка світового українства.

“Я знаю, наскільки важливим для українців, що мешкають у США, Канаді, ЄС є питання множинного громадянства. Сьогодні я вношу відповідний законопроєкт на розгляд парламенту. Нас 65 мільйонів”, – заявив Володимир Зеленський.

Він також додав, що вперше українці з усього світу зможуть відчувати себе не діаспорою.

Президент зазначив, що громадяни, які проживають поза межами нашої держави тепер будуть не просто людьми українського походження – вони стануть людьми українського громадянства.

“Рівними українцями”, — додав президент. — І це також частина нашої незалежності, коли люди з рівними правами їздять рівними дорогами”.