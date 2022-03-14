Президент України Володимир Зеленський попередив лідерів Північноатлантичного альянсу: якщо не зупинити Росію зараз, вона піде війною і на країни НАТО.

Про це Президент написав на своїй сторінці у Facebook.

Володимир Зеленський нагадав, як ще торік попереджав лідерів НАТО: якщо на РФ не накласти жорстких превентивних санкцій – вона розпочне широкомасштабну війну проти України.

Цього разу президент попереджає: якщо Альянс не закриє небо над Україною, Росія на нас не зупиниться. Російські ракети впадуть і на територію НАТО. А коли це трапиться – лише питання часу.

Нагадаємо, 13 березня американський сенатор Роб Портман, співголова Української фракції заявив, що доставка винищувачів в Україну, зокрема МіГ-29, є важливим кроком, оскільки РФ посилює свої атаки на країну.