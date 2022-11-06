Президент України Володимир Зеленський, інформуючи про результати телефонної розмови з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, попередив про ймовірну підготовку росіян до повторних масованих ракетних атак.

Про це йдеться у відеозверненні глави держави.

Цієї доби окупанти знову застосовували іранські ударні дрони. Є збиття, але, на жаль, є й влучання.

“Ми розуміємо також, що держава-терорист концентрує сили й засоби для можливого повторення масованих ударів по нашій інфраструктурі. Передусім енергетичній. Зокрема й для цього Росії знадобилися іранські ракети”, – зазначив Зеленський.

Він запевнив, що українці готуються відповідати. І зауважив, що дедалі частіше є повідомлення, що в Чорне море на бойове чергування не вийшов жоден носій “Калібрів”. Це дуже вагомий результат, який забезпечили наші захисники, адже що менше російського Чорноморського флоту, то безпечніше в Чорному морі. Президент наголосив, що з часом Україна забезпечить повний захист від російської загрози як на морі, так і в небі.

Під час спілкування фон дер Ляєн, сторони говорили про допомогу у відновленні нашої енергетики, енергетичної інфраструктури.

Також маємо підтвердження від пані президентки щодо макрофінансової підтримки для України – до кінця цього року і в наступному році. Обсяг і деталі цієї програми будуть представлені європейськими союзниками вже на тижні.

Водночас Зеленський поінформував, що тривають дуже жорсткі російські атаки на Донеччині. Ворог зазнає там серйозних втрат, але попри все, попри будь-які втрати продовжує гнати своїх мобілізованих і найманців на загибель.

Він подякував всім нашим воїнам, які витримують цей страшний тиск, які зберігають стійкість і героїчно захищають наші позиції.

Особливо відзначив сьогодні бійців 79-ї окремої десантно-штурмової бригади за хоробрість, за героїзм при обороні на Авдіївському напрямку.