Відеозвернення президента опубліковане у його соціальних мережах.
“Вже є інформація, що в Бородянці та деяких інших звільнених містах кількість жертв окупантів може бути ще більшою. У багатьох селах визволених районів Київської, Чернігівської та Сумської областей окупанти зробили те, чого місцеві жителі не бачили навіть під час німецько-фашистської окупації 80 років тому. Відповідальність за це окупанти однозначно понесуть”, – сказав Зеленський.
У Бучі, за словами Зеленського, загинули понад 300 людей, але загальна кількість жертв, ймовірно, зросте, оскільки перевірять все місто.
Зеленський підкреслив важливість того, щоб журналісти документували наслідки у звільнених українських містах.
“Ми забезпечуємо максимальний доступ журналістів до Бучі та інших звільнених міст України. Для сотень журналістів з усього світу. І ми зацікавлені, щоб там були тисячі журналістів. Якомога більше! Щоб світ побачив, що зробила Росія”, – сказав він.
Зеленський попередив, що Росія намагатиметься приховати сліди насильства в Бучі та інших містах.
“Вони намагаються спотворити факти. Але, як і тоді, їм це не вдасться. Вони не зможуть обдурити весь світ”, – сказав Зеленський.
Зеленський повторив прохання надіслати більше зброї для боротьби з російськими силами.
“Ще раз наголошую: Україна має отримати всю необхідну зброю, щоб якнайшвидше вигнати окупантів із нашої землі, звільнити наші міста. І якби ми вже отримали те, що нам потрібно – всі ці літаки, танки, артилерію, протиракетну та протикорабельну зброю, ми могли б врятувати тисячі людей”, – сказав він.
- Нагадаємо, Європейський Союз створив з Україною спільну слідчу групу для збору доказів та розслідування воєнних злочинів і злочинів проти людства та готовий посилити ці зусилля, направивши слідчі групи на місця, щоб підтримати українську прокуратуру. Євроюст і Європол готові допомогти.