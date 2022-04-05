У Бучі, за словами Зеленського, загинули понад 300 людей, але загальна кількість жертв, ймовірно, зросте, оскільки перевірять все місто.

Зеленський підкреслив важливість того, щоб журналісти документували наслідки у звільнених українських містах.

“Ми забезпечуємо максимальний доступ журналістів до Бучі та інших звільнених міст України. Для сотень журналістів з усього світу. І ми зацікавлені, щоб там були тисячі журналістів. Якомога більше! Щоб світ побачив, що зробила Росія”, – сказав він.

Зеленський попередив, що Росія намагатиметься приховати сліди насильства в Бучі та інших містах.

“Вони намагаються спотворити факти. Але, як і тоді, їм це не вдасться. Вони не зможуть обдурити весь світ”, – сказав Зеленський.

Зеленський повторив прохання надіслати більше зброї для боротьби з російськими силами.

“Ще раз наголошую: Україна має отримати всю необхідну зброю, щоб якнайшвидше вигнати окупантів із нашої землі, звільнити наші міста. І якби ми вже отримали те, що нам потрібно – всі ці літаки, танки, артилерію, протиракетну та протикорабельну зброю, ми могли б врятувати тисячі людей”, – сказав він.