Про це пише щоденна американська ділова газета The Wall Street Journal.
Президент США Джо Байден проконсультувався з президентом України щодо низки санкцій, зокрема й щодо запланованих санкцій проти Романа Абрамовича.
Водночас на початку цього місяця Велика Британія та Європейський Союз наклали на Абрамовича санкції через його зв’язки з Путіним, заморозивши його активи в їхніх юрисдикціях.
Декілька британських та європейських чиновників зауважують, що їм невідомо про звернення Зеленського до їхніх лідерів із закликом не вводити санкції проти Абрамовича. Деякі українські посадовці та представники інших західних урядів також скептично ставляться до того, наскільки глибоко Абрамович залучений до мирних переговорів.
Рішення США відкласти введення санкцій проти російського бізнесмена є несподіваним поворотом у стратегії Заходу покарати олігархів, пов’язаних із Кремлем, щоб тиснути на Путіна. Хоча кілька провідних російських бізнесменів висловилися проти війни, Абрамович є єдиним олігархом, який публічно заявив, що намагається підштовхнути Москву до мирного розв’язання конфлікту.
За даними урядів Великої Британії та ЄС, Абрамович є мільярдером, колишнім нафтовим магнатом і інсайдером Кремля більш як два десятиріччя. Він володіє численними трофейними активами, зокрема лондонським футбольним клубом “Челсі”, декількома мегаяхтами та розкішними будинками в США та Великій Британії.
Незвичайні консультації Байдена з Зеленським щодо тих чи інших конкретних санкцій, спрямованих проти окремих російських еліт, підтверджують зусилля США щодо тісної координації з Києвом та іншими союзниками, з метою пошуку способів придушення російського уряду.
Американські високопосадовці, які спілкувалися з The Wall Street Journal, зауважили, що у них немає підстав вважати, що Абрамович був особливо корисним у переговорах між українським і російським урядами, водночас оцінки розвідки, фактично, свідчать про інше.
Роман Абрамович долучився після того, як українські урядовці звернулися до людей із російськими контактами, які могли б стати мостом до Путіна. Одним із них був кінопродюсер Олександр Роднянський, батько радника президента України. Відповідаючи на прохання про допомогу, він звернувся до російського мільярдера.
Через декілька днів після російського нападу речниця Абрамовича підтвердила його причетність, заявивши, що він запропонував допомогти українському уряду “в досягненні мирного врегулювання”.
Бізнесмен вважає, що може спробувати використати своє становище в російській бізнес-спільноті, щоб сприяти переговорам між двома країнами. Поки незрозуміло, чи вдалося Абрамовичу поговорити з Путіним та чи зробив він щось для посередництва. Натомість співробітник посольства України в Ізраїлі зауважив, що “у нас немає інформації про те, що він брав участь” у мирних переговорах.
Водночас посадовці, які спілкувалися з Абрамовичем, зазначають, що він витрачає на цей процес значну кількість часу. Згідно з даними відстеження польотів, протягом тижнів після нападу його приватні літаки курсували “зигзагом” між РФ, Туреччиною та Ізраїлем. Окрім цього, за словами одного зі знайомих, його бачили в столиці Білорусі наприкінці лютого під час раунду переговорів.
- Нагадаємо, уряд Великої Британії повідомив про запровадження чергових санкцій проти РФ. У списку опинились 7 російських олігархів та політиків.
- Десятки найбільших компаній світу припинили або скоротили свою діяльність у РФ у відповідь на її вторгнення в Україну.
- Раніше Кремль звинуватив Сполучені Штати в оголошенні РФ економічної війни, яка сіє хаос на енергетичних ринках, і попередив Вашингтон, що розглядає свою відповідь на заборону російської нафти та енергоносіїв.
- Також повідомлялось, що Велика Британія запровадила нові авіаційні санкції, що дають їй право затримувати будь-які російські літаки і забороняють експорт авіаційних або космічних товарів до РФ.
- Окрім цього, у Сполучених Штатах Америки оголосили про заборону всього імпорту нафти та газу з РФ. Оскільки не мають наміру субсидувати “війни Путіна”.
- Відомо також, що через напад Росії на Україну світ запровадив стільки санкцій, як проти Ірану за десять років. Лише за десять днів РФ стала рекордсменом за кількістю обмежень – їх понад 5 500.