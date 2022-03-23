Посадовці міністерства фінансів США розробили ряд санкцій, щоб покарати Романа Абрамовича, відомого російського олігарха, після нападу РФ на Україну. Проте коли настав час оголосити про ці санкції, Рада національної безпеки Білого дому попросила Міністерство фінансів відкласти. Володимир Зеленський особисто просив Джо Байдена зачекати з санкціями проти олігарха, який може виявитися важливим як посередник у допомозі з мирними перемовинами з РФ.

Про це пише щоденна американська ділова газета The Wall Street Journal.

Президент США Джо Байден проконсультувався з президентом України щодо низки санкцій, зокрема й щодо запланованих санкцій проти Романа Абрамовича.

Водночас на початку цього місяця Велика Британія та Європейський Союз наклали на Абрамовича санкції через його зв’язки з Путіним, заморозивши його активи в їхніх юрисдикціях.

Декілька британських та європейських чиновників зауважують, що їм невідомо про звернення Зеленського до їхніх лідерів із закликом не вводити санкції проти Абрамовича. Деякі українські посадовці та представники інших західних урядів також скептично ставляться до того, наскільки глибоко Абрамович залучений до мирних переговорів.

Рішення США відкласти введення санкцій проти російського бізнесмена є несподіваним поворотом у стратегії Заходу покарати олігархів, пов’язаних із Кремлем, щоб тиснути на Путіна. Хоча кілька провідних російських бізнесменів висловилися проти війни, Абрамович є єдиним олігархом, який публічно заявив, що намагається підштовхнути Москву до мирного розв’язання конфлікту.

За даними урядів Великої Британії та ЄС, Абрамович є мільярдером, колишнім нафтовим магнатом і інсайдером Кремля більш як два десятиріччя. Він володіє численними трофейними активами, зокрема лондонським футбольним клубом “Челсі”, декількома мегаяхтами та розкішними будинками в США та Великій Британії.

Незвичайні консультації Байдена з Зеленським щодо тих чи інших конкретних санкцій, спрямованих проти окремих російських еліт, підтверджують зусилля США щодо тісної координації з Києвом та іншими союзниками, з метою пошуку способів придушення російського уряду.

Американські високопосадовці, які спілкувалися з The Wall Street Journal, зауважили, що у них немає підстав вважати, що Абрамович був особливо корисним у переговорах між українським і російським урядами, водночас оцінки розвідки, фактично, свідчать про інше.

Роман Абрамович долучився після того, як українські урядовці звернулися до людей із російськими контактами, які могли б стати мостом до Путіна. Одним із них був кінопродюсер Олександр Роднянський, батько радника президента України. Відповідаючи на прохання про допомогу, він звернувся до російського мільярдера.

Через декілька днів після російського нападу речниця Абрамовича підтвердила його причетність, заявивши, що він запропонував допомогти українському уряду “в досягненні мирного врегулювання”.

Бізнесмен вважає, що може спробувати використати своє становище в російській бізнес-спільноті, щоб сприяти переговорам між двома країнами. Поки незрозуміло, чи вдалося Абрамовичу поговорити з Путіним та чи зробив він щось для посередництва. Натомість співробітник посольства України в Ізраїлі зауважив, що “у нас немає інформації про те, що він брав участь” у мирних переговорах.

Водночас посадовці, які спілкувалися з Абрамовичем, зазначають, що він витрачає на цей процес значну кількість часу. Згідно з даними відстеження польотів, протягом тижнів після нападу його приватні літаки курсували “зигзагом” між РФ, Туреччиною та Ізраїлем. Окрім цього, за словами одного зі знайомих, його бачили в столиці Білорусі наприкінці лютого під час раунду переговорів.