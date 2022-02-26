Про це Зеленський заявив у своєму Twitter.
Він зауважив, що наразі настав “вирішальний момент” та можливість “закрити багаторічну дискусію” щодо прийняття України до Європейського Союзу.
Також він вже обговорив це питання з головою Ради Європи Шарлем Мішелем.
Настав вирішальний момент, щоб раз і назавжди закрити багаторічну дискусію та ухвалити рішення про членство України в #ЄС. Обговорив з Шарлем Мішелем подальшу дієву допомогу та героїчну боротьбу українців за своє вільне майбутнє”, – наголосив Зеленський.
Настав вирішальний момент, щоб раз і назавжди закрити багаторічну дискусію та ухвалити рішення про членство України в #ЄС. Обговорив з @eucopresident подальшу дієву допомогу та героїчну боротьбу українців за своє вільне майбутнє.
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022
Нагадаємо, що сьогодні він звернувся до громадян України, спростувавши інформацію ніби він закликає Збройні Сили України складати зброю та евакуюватись.
- Водночас мер Києва Віталій Кличко зазначив, що наразі у місті російських військових немає, однак діють диверсійно-розвідувальні групи загарбників.
- Відомо, що за минулу добу російські війська не здобули жодної оперативно-тактичної переваги. За словами радника керівника Офісу Президента Михайло Подоляка, це свідчення того, що Україна перемагає.
- Також Збройні сили України повернули під свій контроль Київську ГЕС. Станція працює у штатному режимі.
- Зокрема міський голова Херсона Ігор Колихаєв оголосив, що Херсон під українським контролем.
- Раніше окупанти вдарили обстрілами з повітря по району аеропорту “Жуляни”. Снаряд потрапив у житлову багатоповерхівку.