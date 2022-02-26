Президент України Володимир Зеленський попросив ухвалити рішення про прийняття України до Європейського Союзу.

Про це Зеленський заявив у своєму Twitter.

Він зауважив, що наразі настав “вирішальний момент” та можливість “закрити багаторічну дискусію” щодо прийняття України до Європейського Союзу.

Також він вже обговорив це питання з головою Ради Європи Шарлем Мішелем.

Настав вирішальний момент, щоб раз і назавжди закрити багаторічну дискусію та ухвалити рішення про членство України в #ЄС. Обговорив з Шарлем Мішелем подальшу дієву допомогу та героїчну боротьбу українців за своє вільне майбутнє”, – наголосив Зеленський.

Настав вирішальний момент, щоб раз і назавжди закрити багаторічну дискусію та ухвалити рішення про членство України в #ЄС. Обговорив з @eucopresident подальшу дієву допомогу та героїчну боротьбу українців за своє вільне майбутнє. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022

Нагадаємо, що сьогодні він звернувся до громадян України, спростувавши інформацію ніби він закликає Збройні Сили України складати зброю та евакуюватись.