На тлі повідомлень у ЗМІ президент України Володимир Зеленський попросив головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного перевірити, чи належно забезпечені українські захисники необхідними засобами захисту.

Про це йдеться у відеозверненні глави держави.

“Попросив головнокомандувача Збройних сил України дуже уважно поставитися до повідомлень у ЗМІ та в соцмережах про те, що в частини наших бійців немає достатньо засобів індивідуального захисту. Доповіді, які я отримую, суттєво відрізняються від того, що обговорюється суспільством”, – пояснив президент.

Він зауважив, що очікує на перевірку логістики в армії – перевірки того, що постачається, і того, як розподіляються засоби індивідуального захисту.

Зеленський наголосив, що всім, хто перебуває в зонах бойових дій, повинно вистачати всього необхідного для захисту, і запевнив, що держава забезпечує таке постачання.

Очільник країни також розповів, що 14 червня протиповітряній обороні вдалося збити частину російських ракет.