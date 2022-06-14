Про це йдеться у відеозверненні глави держави.
“Попросив головнокомандувача Збройних сил України дуже уважно поставитися до повідомлень у ЗМІ та в соцмережах про те, що в частини наших бійців немає достатньо засобів індивідуального захисту. Доповіді, які я отримую, суттєво відрізняються від того, що обговорюється суспільством”, – пояснив президент.
Він зауважив, що очікує на перевірку логістики в армії – перевірки того, що постачається, і того, як розподіляються засоби індивідуального захисту.
Зеленський наголосив, що всім, хто перебуває в зонах бойових дій, повинно вистачати всього необхідного для захисту, і запевнив, що держава забезпечує таке постачання.
Очільник країни також розповів, що 14 червня протиповітряній обороні вдалося збити частину російських ракет.
- Нагадаємо, 12 червня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі. Залужний поінформував про поточну ситуацію на фронті та наголосив на потребах України у зброї.
- Володимир Зеленський наголосив, що антикорупційна інфраструктура в Україні більш розвинена, ніж навіть у багатьох країнах Європейського Союзу. Тому він переконаний, що критика боротьби з корупцією не має завадити руху України в ЄС.
- За словами президента України Володимира Зеленського, у відносинах німецького керівництва з Україною відчувається скептицизм. Опріч цього, Німеччина “балансує” між Києвом та Москвою.
- Раніше повідомлялось, що понад 80% поранених українських військових повертаються у стрій завдяки зусиллям військових медиків.