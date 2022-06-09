Президент Володимир Зеленський назвав російську агресію проти України хворобою "COVID-22". Він порівняв щеплення зі зброєю та санкціями, котрі можуть завадити розповсюдженню "хвороби".

Про це повідомив президент під час виступу на TIME100 Gala.

Володимир Зеленський наголосив, що вірус російської агресії передається завдяки пропаганді. Її підживлює безкарність за воєнні злочини, покупка російської нафти та компанії, які вважають, що “на грошах з російського ринку все ще небагато крові”.

“Зброя та санкції – це так само вакцина: вакцина від COVID-22, яку (хворобу – ред.) привезла Росія. Ненависть – це вірус, і він ще більш смертоносний, ніж COVID-19”, – заявив глава держави.

Президент додав, що російська агресія має можливості поширюватися, оскільки на глобальному ринку все ще купують сировину з РФ. Крім того, кошти переміщуються між глобальною фінансовою системою і російськими банками.

Володимир Зеленський запитав, чи будуть готові лідери країн, коли агресія РФ “постукає у ваш дім”? Він нагадав, що через Москву вже десятки тисяч людей загинули, а мільйони були змушені залишити свої домівки через війну.

“Коли ненависть постукає у ваш дім, чи будете ви готові? Хіба якась маска на обличчі зможе захистити вас від російського COVID-22? І чому вакцину проти нього – зброю та санкції – так складно отримати в достатньому обсязі? Чому для деяких країн COVID-22 так само нібито немає, як для конспірологів нібито не було COVID-19? Чому деяких людей не вчать навіть кров і смерть?”, – додав він.