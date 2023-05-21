Джерело: Офіс Президента України.

“Хоч ворог застосовує не ядерну зброю, руїни наших міст, які спалені вщент російськими бомбами і артилерією, схоже на те, що я тільки що тут (у Хіросімі, – ред.) бачив. Для мене честь тут бути, у цьому музеї миру. Дуже дякую за таку можливість”, — заявив президент під час звернення до народу Японії.

Глава держави додав, що громадяни України мріють відновити зруйновані війною міста та села, як колись Хіросіма змогла відновитися після жахливої трагедії.

“Ми мріємо повернути наші території так само як повернули наші північні території, які були окуповані Росією. Ми маємо повернути і східні, і південні території. Ми мріємо повернути наших людей, які в російському полоні – військовополонені, цивільні дорослі та вкрадені діти. Ми мріємо перемогти і мріємо повернути мир після перемоги”, — підкреслив він.

Цього року Японія головує у G7. Країна закликала світ до ядерного роззброєння, щоб не попустити подібної трагедії.

Довідка. У серпні 1945 року бомбардувальник США скинув атомну бомбу на Хіросіму. Тоді вперше в історії людства стався випадок атомного бомбардування. Внаслідок трагедії загинули понад 80 тисяч людей, ще понад 200 тисяч отримали радіоактивне зараження.