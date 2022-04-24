Сьогодні президент Володимир Зеленський привітав Україну з Великоднем у стінах Софійського собору. Він наголосив, що великий український народ ніхто не має сили зупинити.

Він додав, що ми долаємо темні часи, але ми боремося за світлу ідею на світлій стороні – і на нашому боці правда, люди і Господь. Президент додав, що усі ми віримо, що наш світанок скоро настане.

Володимир Зеленський нагадав, що торік ми зустрічали Пасху вдома через пандемію. Цьогоріч ми не можемо святкувати так, як хотілося, через “чуму під назвою війна”. Але ніщо не зможе подолати Україну – переконаний Володимир Зеленський.

“Світло переможе темряву, добро переможе зло, життя переможе смерть, а, отже, переможе Україна”, – заявив президент.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що українці обов’язково переможуть: “Світло завжди перемагає темряву. Добро долає зло. Ми обовʼязково переможемо! Адже за нами правда і з нами Бог!”.

Він розповів, що в історіях війн відомі випадки, коли на великі свята, як Різдво і Пасха, противники припиняли бойові дії. Але росіяни так не вчинять, переконаний Головнокомандувач.

“Цього не варто очікувати від нашого ворога, цинізм, жорстокість і підступність якого вразили весь світ. Тримаймо стрій! З вірою у Бога і Збройні Сили України переможемо!”, – написав Залужний.

“Цьогоріч Воскресіння Христове Україна зустрічає у складних умовах: в кривавому бою, під обстрілами міст, даючи притулок мільйонам біженців”, – наголосив п’ятий президент Петро Порошенко.

Однак, він переконаний, що хоч ми в біді і в крові, але ми сильні, бо покликані, щоб перемогти. “Бо якщо Бог за нас, то хто проти нас”, – процитував рядки з Біблії політик.

Це вітання Порошенко супроводив фотографіями з великодньої служби.

Очільниця партії “Батьківщина” Юлія Тимошенко констатувала, що ми живемо в епоху, коли “духовне – тотожне буденному, коли заповіді Божі стають щоденною потребою, коли Людина відповідає замислу Його”.

Політикиня наголосила, що це свято українців – великої вільної нації, якою захоплюється весь світ, нації, яка “боронить світ від орди”, яка у найтяжчі хвилини “показує дива мужності, гуманізму, любові й добра”, яка сіє хліб під бомбами й пече паски під сирени повітряної тривоги.

Тимошенко наголосила, що ми даруємо сьогодні світові нову еру свободи, волі і гідності людської.

Нардеп від партії “Слуга народу”, очільник депутатської групи “Розумна політика” Дмитро Разумков констатував, що свято Воскресіння Господнього ми зустрічаємо в умовах війни з РФ. Зараз вся наша країна протистоїть злу, яке, на переконання політика, “прагне повністю знищити все живе на нашій землі”.

Але Разумков вірить у відродження та перемогу України, оскільки ми сильні, мужні та за нами правда.

Політик побажав українцям миру та благополуччя: “Нехай ваші рідні будуть у безпеці, а в домівках панує спокій і злагода. Ми обов’язково подолаємо цю темряву разом. Адже з нами Бог і весь цивілізований світ!”

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук наголосив, що “Великдень припав рівно на другий місяць щирої віри, проникливої надії та безмежної любові, які демонструє наш Український народ”.

За словами політика, зараз кожен українець молиться за мир у спокій у рідній країні та побажав кожному із нас Божого захисту.

“Особливо тим, хто на передовій, хто в сховищах, хто далеко від свого дому… Пам’ятайте: де б ми не знаходилися — думками ми всі поруч. Нас об’єднує віра у Батьківщину, Збройні сили, перемогу і розквіт України після війни”, – написав Стефанчук. Він висловив свою віру в перемогу добра над злом, а світла – над темрявою.

Своє вітання політик супроводив відеорядом з краєвидів весняної природи під святкову пісню.

Очільниця партії “Голос” Кіра Рудик опублікувала фото з пасхальними солодощами, квітами та котом і нагадала, що Великдень – це свято перемоги добра над злом, життям над смертю та абсолютної перемоги любові.

Нардеп від партії “Слуга народу” Микола Тищенко привітав лаконічно картинкою, ще яйце, пофарбоване під колір українського стяга, розбиває яйце, розписане російським триколором.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі наголосив, що цьогоріч хочеться як ніколи вірити у перемогу добра над злом, життя над смертю, а, отже, у перемогу України.

“Наші захисники та весь героїчний народ сьогодні об’єднався, аби дати відсіч окупантам, що безбожно вдерлися на нашу рідну святу землю. І нехай цей день Христового Воскресіння сповнює нас силою та витримкою”, – наголошує прем’єр-міністр.

Він побажав, щоб із Воскресінням розпочався період миру і злагоди на українській землі.

Перша леді України Олена Зеленська привітала з Великоднем такими словами:

“Світло розсіє темряву.

Життя подолає смерть.

Правда зупинить брехню.

Добро переможе.

З Великоднем тих, хто святкує!

І перемоги добра та світла всім, хто її чекає й наближає”