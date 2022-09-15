Президент України Володимир Зеленський за допомогою відеозв'язку провір розмову з британським актором Бенедиктом Камбербетчем.

Про це йдеться у Telegram-каналі Зеленського.

Глава України наголосив, що щиро вдячний британському актору за підтримку України та солідарність з українцями.

Зеленський додав, що дуже важливо, аби тема України залишалась однією з головних у світі.

За його словами, такі відомі особистості як Камбербетч допомагають Україні достукатись до громадян тих держав, влада яких не підтримує Україну.

Додамо, що Бенедикт Камбербетч є одним з відомих акторів, які після повномасштабного російського вторгнення одразу висловили підтримку Україні.

Актор з’являвся з українським прапором на публічних заходах та закликав не забувати про війну в Україні. Більш того, якось Камбербетч навіть заявив що хоче прийняти у своєму домі вимушених переселенців з України.