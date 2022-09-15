Про це йдеться у Telegram-каналі Зеленського.
Глава України наголосив, що щиро вдячний британському актору за підтримку України та солідарність з українцями.
Зеленський додав, що дуже важливо, аби тема України залишалась однією з головних у світі.
За його словами, такі відомі особистості як Камбербетч допомагають Україні достукатись до громадян тих держав, влада яких не підтримує Україну.
Додамо, що Бенедикт Камбербетч є одним з відомих акторів, які після повномасштабного російського вторгнення одразу висловили підтримку Україні.
Актор з’являвся з українським прапором на публічних заходах та закликав не забувати про війну в Україні. Більш того, якось Камбербетч навіть заявив що хоче прийняти у своєму домі вимушених переселенців з України.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що під час повномасштабної війни РФ проти України багато відомих осіб вже засвідчили власну підтримку українському народу. Візит американського кіноактора, продюсера та сценариста Бена Стіллера вкотре підтвердив позицію цивілізованого світу. Актор також відвідав Ірпінь та Макарів, котрі пережили тимчасову окупацію російськими військами.