Президент України Володимир Зеленський через катастрофу літака МАУ у Тегерані терміново перервав поїздку до Оману і повертається до Києва.

Про це повідомила прес-служба президента через свій телеграм-канал.

Літак авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” ( “МАУ”) розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.

Жоден з пасажирів не вижив.

Точна причина аварії невідома. Але як версії називають несправність літака та помилковий удар іранських ПВО. Чорну скриньку літака вже начебто знайшли.