Про це повідомила прес-служба президента через свій телеграм-канал.
Літак авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” ( “МАУ”) розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.
Жоден з пасажирів не вижив.
Точна причина аварії невідома. Але як версії називають несправність літака та помилковий удар іранських ПВО. Чорну скриньку літака вже начебто знайшли.
- Незадовго після зльоту з Тегерана (Іран), літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. На борту, за попередньою інформацією, були 176 осіб. Ніхто не вижив.