26 липня під час виконання бойового завдання загинув український льотчик Олександр Кукурба, який у квітні отримав звання Героя України.

Про це 27 липня, під час вечірнього відеозвернення, повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, з початку повномасштабного вторгнення РФ, звання Героя України він надав 160 українським військовим. Одним із них був льотчик Олександр Кукурба, якого президент назвав одним із найефективніших льотчиків України.

“В квітні у Маріїнському палаці, у Білому залі Героїв України, я вручив йому орден “Золота Зірка”. Вчора (26 липня – ред.) майор Кукурба загинув у бою. Це був його сотий бойовий виліт. Справжній український герой, якого ми завжди пам’ятатимемо”, – сказав глава держави.

Зеленський додав, що лише станом на кінець квітня 2022 року, майор Кукурба знищив 15 танків, близько півсотні одиниць бронетехніки та інших засобів, а також – близько 300 російських окупантів.