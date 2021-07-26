Президент України Володимир Зеленський затвердив нове положення про статус своїх радників.

Відповідне положення та указ з’явилися на сайті Офісу президента.

Зазначимо, що нове положення про радника президента не суттєво відрізняється від попередньої редакції, затвердженої п’ятим президентом Петром Порошенком у 2014 році.

Зеленський затвердив, що радники тепер призначаються на посаду та звільняється з посади президентом України без пропозиції очільника Офісу президента. Також тепер радники підпорядковуватимуться безпосередньо президентові.

Однак існують винятки. Зокрема, радники-уповноважені й надалі призначатимуться та звільнятимуться за пропозицією керівника Офісу президента.

З положення про радника президента зникла норма про те, що постійні радники є державними службовцями.

У положенні вказано, що основними завданнями радника президента є розроблення та внесення пропозицій щодо здійснення повноважень глави держави у відповідній сфері.

Радник президента покликаний аналізувати політичні, соціально-економічні, інші процеси, що відбуваються в Україні та за її межами, здійснювати моніторинг інформаційного простору тощо, за результатами якого подає пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку держави та можливих дій президента.

Додамо, що указ президента України від 12 листопада 2014 року №870 “Про Радника Президента України” визнано таким, що втратив чинність.