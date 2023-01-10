Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що відповідно до Конституції нашої держави ухвалив рішення про припинення громадянства чотирьох осіб. Та зауважив, що це не останні такі рішення.

Про це йдеться у відеозверненні глави держави.

Зеленський зазначив, що на підставі матеріалів, які були підготовлені Службою безпеки України та Державною міграційною службою України, а також відповідно до Конституції він ухвалив рішення про припинення громадянства чотирьох осіб: Деркача Андрія Леонідовича, Козака Тараса Романовича, Кузьміна Рената Равелійовича і Медведчука Віктора Володимировича.

Президент пояснив, якщо народні обранці обирають службу не народу України, а вбивцям, які прийшли в Україну, то й наші дії будуть відповідними.

І це не останні такі рішення. Служби працюють”, – наголосив глава держави у зверненні.

Довідка. Кузьмін Ренат Равелійович — юрист, проросійський політик. Державний радник юстиції 1 класу, державний службовець 1 рангу. Був заступником Секретаря РНБО, першим заступником Генерального прокурора України. Народний депутат IX скл. від партії ОПЗЖ.

З 24 лютого по 1 червня 2022 року, згідно з аналітикою Руху “Чесно”, пропустив всі засідання Ради під час війни, щодо яких є дані.

22 лютого 2022 року заявив про те, що РФ швидко захопить Київ, буде створена нова держава, а західні області, відмовляться від вступу до нового союзу і вирушать у “самостійне плавання”.

26 лютого 2022 року Кузьмін розкритикував роздачу зброї у Києві.

5 жовтня 2022 року ДБР повідомило Кузьміну про підозру в державній зраді.

Слідчі встановили, що Кузьмін напередодні та після початку повномасштабного вторгнення РФ публікував пропагандистські матеріали на шкоду Україні.

Того ж дня його відкликали з посади члена Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Деркач Андрій Леонідович — проросійський політик з України, народний депутат III—IX скликань. Почесний громадянин Глухова. Агент Росії, внесений до персонального санкційного списку США з формулюванням “російський агент з більш ніж десятирічним стажем”.

У 2022 році федеральний суд у США звинуватив Деркача у низці фінансових злочинів. Зокрема, у змові з метою банківського шахрайства та відмивання грошей, а також у відмиванні грошей у зв’язку з купівлею та утриманням нерухомості всупереч санкціям США.

Того ж року НАБУ та САП повідомили Андрію Деркачу про підозру у державній зраді та незаконному збагаченні. Також його оголосили у розшук. Згодом ВАКС заочно заарештував Деркача.

Слідчі встановили, що Деркач за 2019-2022 роки отримав щонайменше 567 тисяч доларів від правоохоронних та розвідувальних органів РФ за підривну діяльність проти України. Зокрема він мав дискредитувати Україну на міжнародній арені, погіршувати дипломатичні відносини зі Сполученими Штатами та заважати інтеграції України до Євросоюзу та НАТО.

Козак Тарас Романович — український проросійський медіамагнат, народний депутат VIII та IX скл. 2014 року обраний народним депутатом від Опозиційного блоку, близький соратник проросійського олігарха Віктора Медведчука.

З 24 лютого по 1 червня 2022 року, згідно з аналітикою Руху “Чесно”, пропустив всі засідання Ради під час війни.

Bigus.info встановили, що після початку повномасштабного вторгнення Козаку продовжували нараховувати зарплату у ВРУ — понад 40 тисяч гривень.

У 2022 році США запровадили санкції проти нардепа Тараса Козака “за сприяння політичним цілям Кремля”.

У 2021 році Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій щодо нардепа Тараса Козака, а також восьми товариств з обмеженою відповідальністю строком на 5 років. Під санкції потрапили, зокрема, і телеканали, якими володів народний депутат – “112”, “NewsOne”, “ZIK”.

Цього ж року народному депутату Козаку та його бізнес-партнеру Віктору Медведчуку було оголошено підозру в держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів у окупованому РФ Криму.

Медведчук Віктор Володимирович — проросійський політик, державний та громадський діяч, бізнесмен. Народний депутат України, один з керівників забороненої партії ОПЗЖ. Народний депутат II—IV та IX скликань.

У лютому 2021-го Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО щодо застосування санкцій проти Медведчука, його дружини Оксани Марченко, та ще 6 фізичних і 19 юридичних осіб. Причиною санкцій стало фінансування тероризму. Серед ключових підсанкційних об’єктів опинились ключові медіа-активи політика — телеканали “NewsOne”, “112 канал” та ZIK.

11 травня 2021-го Медведчуку та його бізнес-партнеру Тараса Козаку було оголошено підозру в держзраді. 13 травня, у якості запобіжного заходу, політика було відправлено під цілодобовий домашній арешт.

27 лютого 2022 Народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук, підозрюваний у державній зраді, втік з-під домашнього арешту.

12 квітня 2022 року Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час проведеної спецоперації СБУ було затримано народного депутата від забороненої партії “Опозиційна платформа – За життя” Віктора Медведчука.

З 24 лютого по 1 червня 2022 року, згідно з аналітикою Руху “Чесно”, пропустив всі засідання Ради під час війни.

У вересні Медведчука передали РФ в обмін на 215 українських військових.

19 жовтня Указом Президента потрапив до санкційного списку РНБО, щодо осіб, які прямо або опосередковано підтримали військову агресію РФ проти України.