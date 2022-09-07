7 вересня Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення щодо застосування обмежувальних заходів до 606 фізичних осіб, які належать до керівної верхівки РФ.

Про це йдеться у відеозверненні президента Володимира Зеленського.

Усі ці особи відповідальні за війну, за терор проти українців. Глава держави наголосив, що жоден із них не уникне відповідальності – це тільки питання часу.

“Ми вже зробили частину необхідних юридичних, дипломатичних і політичних кроків заради такої відповідальності для них. Продумано робимо й усі інші кроки”, – заявив Зеленський.

За його словами, СБУ також провела важливу операцію щодо діяльності деяких підсанкційних осіб на території нашої країни.

Він нагадав, що контрабандистам і кримінальним мережам в Україні місця не буде. Посадовці митниці, які допомагали контрабандистам, зокрема й серед керівників, відсторонені та отримають законну відповідь на всі свої незаконні дії.

Глава держави також повідомив, що на підставі пропозиції СБУ та відповідно до законодавства ухвалив рішення про припинення українського громадянства тих підсанкційних осіб, у яких виявили іноземне громадянство, зокрема російське та румунське.

Раніше в СБУ повідомили про проведення операції, у результаті якої усунули з посад 24 митники. Під час обшуків, у трьох осіб виявили російські паспорти, у одного – румунський.