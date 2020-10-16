Президент України Володимир Зеленський заявив, що йому вдалося досягнути глобального прогресу на Донбасі. Серед головних перемог він назвав перезавантаження переговорного процесу між сторонами та звільнення полонених.

Про це Зеленський розповів в інтерв’ю турецькому інформаційному агентству Demirören, повідомляє Офіс президента.

Президент зазначив, що “розмова дипломатів завжди краще, ніж “розмова” гармат”. Він нагадав про те, що вже понад 80 днів на лінії зіткнення дотримується режим припинення вогню, незважаючи на провокаційні обстріли позицій ЗСУ зі сторони бойовиків.

Зеленський впевнений, що війна на Донбасі може завершитись у будь-який день, але все залежить від позиції Росії.

“Багато в чому від позиції Москви залежить, як швидко ми зможемо констатувати завершення війни. Ми вважаємо, що війна може бути завершена в будь-який день: сьогодні або завтра, або післязавтра. Але необхідно провести повну деокупацію та повернути під контроль України всі наші тимчасово окуповані території”, – сказав президент.