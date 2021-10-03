Президент Володимир Зеленський стверджує, що не знає деталей ДТП за участі нардепа від "Слуги народу" Олександра Трухіна, оскільки в ній ніхто не загинув.

Про це очільник держави заявив під час брифінгу у Трускавці за підсумками зустрічі з фракцією “Слуга народу”.

Володимира Зеленського запитали щодо ДТП за участі “слуги” Трухіна, у якій постраждало шість осіб, а також про офіційну реакцію на скандал із видаленням новин про цю подію.

Зеленський заявив, що президент не може знати деталей усіх кримінальних справ.

“Я не можу розуміти і знати всі деталі тих чи інших кримінальних кейсів, які відбуваються через, вибачте, ДТП. Там ніхто не загинув, слава богу, всі живі. Якби там щось таке відбулося, не дай боже, повірте, людини б не було вже. А так хай дійде до кінця. Я не можу знати все, хоча хочу”, – зауважив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що хто винен і як все відбулося, повинні знати правоохоронні органи.

На запитання, чому він не цікавився справою “слуги”, Зеленський запитав у відповідь, чи знає журналістка точну кількість хворих на COVID-19 за добу:

“Можна вам поставити питання, скільки сьогодні захворіло та померло? Чому ви не знаєте, ви ж журналіст. Я щодня знаю, скільки людей загинуло, знаю наповненість ліжок”, – наголосив президент.

На відео з 47:35