Колишній глава Офісу президента, юрист Андрій Богдан заявив, що президент України Володимир Зеленський все ще грає роль персонажа з серіалу "Слуга народу".

Про це він розповів в інтерв’ю Дмитру Гордону.

Андрій Богдан розповів, що Володимир Зеленський до президентства ніколи не був у політиці – все його уявлення про цю сферу базується на ролі Голобородька у серіалі “Слуга народу”. Цей серіал вкрай далекий від дійсності, але Володимир Зеленський все ще не вийшов зі своєї ролі.

“Ми не розуміємо, що Володимир Олександрович не вийшов зі “Слуги народу”, фільму свого. Він далі грає цю роль. Він не бреше, він грає”, – стверджує Богдан.

Він також додав, що президент України бачить перед собою лише одне завдання – сподобатися людям.

“Він вийшов, щось сказав, камера зняла, софіти вимкнулись і далі його це не цікавить. Картинка красива? Красива! Людям сподобалось? Сподобалось! Похлопали? Похлопали! Він свою справу зробив, а те, що ми називаємо “бреше” – це “сюжетні повороти”, – заявив колишній очільник ОП.